В России за сутки выявили 8217 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8217 человек, следует из статистики оперштаба на 12 мая. Скончались 355 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 905 059. Умер за все время пандемии 114 331 человек.
Вчера, 11 мая, оперштаб сообщил о 8115 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2718 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2394 человека, скончались 59 пациентов. В Москве всего 1 124 630 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+734), Московская (+642), Ростовская (+201) и Воронежская (+131) области.
За сутки в России полностью выздоровели 8614 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 518 529. Продолжают лечение 272 199.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 159 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 23,3 млн), Бразилии (свыше 15,2 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (5 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.