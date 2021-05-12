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В России за сутки выявили 8217 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8217 человек, следует из статистики оперштаба на 12 мая. Скончались 355 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 905 059. Умер за все время пандемии 114 331 человек.

Вчера, 11 мая, оперштаб сообщил о 8115 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 2718 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2394 человека, скончались 59 пациентов. В Москве всего 1 124 630 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+734), Московская (+642), Ростовская (+201) и Воронежская (+131) области.

За сутки в России полностью выздоровели 8614 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 518 529. Продолжают лечение 272 199.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 159 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 23,3 млн), Бразилии (свыше 15,2 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (5 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных