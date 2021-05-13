В Благовещенске задержали подростка за ложное сообщение об угрозе нападения на школу

Утром 11 мая произошло нападение на школу №175 в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения, из них 9 (4 взрослых и 5 детей) находятся в тяжелом состоянии и отправлены спецбортом МЧС в Москву. Нападавший вскоре был задержан. Суд арестовал его на два месяца.