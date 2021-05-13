В Благовещенске задержали подростка за ложное сообщение об угрозе нападения на школу
17-летний подросток задержан в Благовещенске за ложное сообщение о теракте в школе №27. На молодого человека завели дело по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По этой статье ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
«Сотрудниками регионального УФСБ установлена личность гражданина, разместившего ложную информацию. Злоумышленник задержан по месту жительства совместной следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников полиции и УФСБ. Им оказался 17-летний житель Тамбовского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ», — говорится в сообщении.
Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале сообщил, что после сигнала о возможной ЧС в школе №27 проводилась проверка, учеников отправили домой. Оперативники проверили эту информацию, но не нашли в учебном заведении представляющих опасность предметов. Автора поста задержали. По данным газеты «Амурская правда», подросток сказал следователям, что «просто пошутил».
Утром 11 мая произошло нападение на школу №175 в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения, из них 9 (4 взрослых и 5 детей) находятся в тяжелом состоянии и отправлены спецбортом МЧС в Москву. Нападавший вскоре был задержан. Суд арестовал его на два месяца.