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В Благовещенске задержали подростка за ложное сообщение об угрозе нападения на школу

Ведомости

17-летний подросток задержан в Благовещенске за ложное сообщение о теракте в школе №27. На молодого человека завели дело по ч. 2 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). По этой статье ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

«Сотрудниками регионального УФСБ установлена личность гражданина, разместившего ложную информацию. Злоумышленник задержан по месту жительства совместной следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников полиции и УФСБ. Им оказался 17-летний житель Тамбовского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ», — говорится в сообщении.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале сообщил, что после сигнала о возможной ЧС в школе №27 проводилась проверка, учеников отправили домой. Оперативники проверили эту информацию, но не нашли в учебном заведении представляющих опасность предметов. Автора поста задержали. По данным газеты «Амурская правда», подросток сказал следователям, что «просто пошутил».

Утром 11 мая произошло нападение на школу №175 в Казани. 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых — дети. 23 человека получили ранения, из них 9 (4 взрослых и 5 детей) находятся в тяжелом состоянии и отправлены спецбортом МЧС в Москву. Нападавший вскоре был задержан. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее по теме: Трагедия в Казани может привести к изменению законодательства об оружии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных