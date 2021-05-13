В России за сутки выявили 8 380 случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 159 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 23,3 млн), Бразилии (свыше 15,2 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (5 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.