В России за сутки выявили 8 380 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8 380 случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Скончались 392 заболевших. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 913 439.
Накануне, 12 мая, сообщалось о 8217 новых случаях коронавируса.
В Москве за сутки выявили 2787 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 643 человека, скончались 55 пациентов. В Москве всего 1 127 417 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+741, Московская (+643), Ростовская (+199) и Воронежская (+129) области.
За сутки в России выздоровели 9 349 человек, а с начала пандемии — 4 527 878. Общее число погибших от коронавируса составило 114 723.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 159 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 23,3 млн), Бразилии (свыше 15,2 млн), Франции (более 5,8 млн) и Турции (5 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.