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NYT: более 130 дипломатов и солдат из США получили травмы головного мозга

Ведомости

Свыше 130 американских дипломатических сотрудников и солдат, работающих за границей, с 2016 г. получили травмы головного мозга по неустановленным причинам, сообщает The New York Times со ссылкой на 20 действующих и отставных служащих разных ведомств. Люди страдали продолжительными головными болями, тошнотой и внезапными головокружениями.  

При этом степень тяжести черепно-мозговых травм широко варьировалась. У некоторых лиц проявились хронические, потенциально необратимые симптомы и боли, указывающие на потенциально необратимую травму головного мозга. Врачи предупредили правительственных чиновников, что некоторые жертвы рискуют покончить жизнь самоубийством.

Изначально публично были подтверждены порядка 60 подобных случаев, которые преимущественно зафиксировали у американцев в Китае и на Кубе. Теперь же общее количество таких инцидентов, в том числе в Европе и ряде других регионов Азии, отмечено у служащих Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Госдепартамента, Министерства обороны и прочих ведомств, что вызвало обеспокоенность у администрации президента страны Джо Байдена.

С декабря 2020 г. как минимум три сотрудника ЦРУ пожаловались на серьезные последствия для здоровья, причем один из них — в течение последних двух недель. Кроме того, в 2019 г. военный офицер, проходивший зарубежную службу, выехал на перекресток и почувствовал тошноту и сильную головную боль, в то время как его сын, сидевший на заднем сиденье, заплакал. После того, как машина отъехала от перекрестка, все это прекратилось. В результате оба получили медицинскую помощь от правительства США.

Из отчета Национальной академии наук, опубликованного в декабре, следует, что травмы мозга, вероятно, стали следствием воздействия оружия с микроволновым излучением. Некоторые сотрудники Пентагона при этом полагают, что за вышеописанным эпизодом стоит российская военная разведка. Однако Москва неоднократно отрицала свою причастность к данным инцидентам. Более того, пресс-секретарь управления директора Национальной разведки США Аманда Шоч заявила, что сейчас у американских властей нет окончательной информации о причинах произошедшего.

«Мы задействуем ресурсы правительства США, чтобы разобраться в этом», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн. ЦРУ сформировало новую целевую группу, чтобы собрать информацию об эпизодах и выяснить, кто несет за них ответственность. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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