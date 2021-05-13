NYT: более 130 дипломатов и солдат из США получили травмы головного мозга

С декабря 2020 г. как минимум три сотрудника ЦРУ пожаловались на серьезные последствия для здоровья, причем один из них — в течение последних двух недель. Кроме того, в 2019 г. военный офицер, проходивший зарубежную службу, выехал на перекресток и почувствовал тошноту и сильную головную боль, в то время как его сын, сидевший на заднем сиденье, заплакал. После того, как машина отъехала от перекрестка, все это прекратилось. В результате оба получили медицинскую помощь от правительства США.