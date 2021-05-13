NYT: более 130 дипломатов и солдат из США получили травмы головного мозга
Свыше 130 американских дипломатических сотрудников и солдат, работающих за границей, с 2016 г. получили травмы головного мозга по неустановленным причинам, сообщает The New York Times со ссылкой на 20 действующих и отставных служащих разных ведомств. Люди страдали продолжительными головными болями, тошнотой и внезапными головокружениями.
При этом степень тяжести черепно-мозговых травм широко варьировалась. У некоторых лиц проявились хронические, потенциально необратимые симптомы и боли, указывающие на потенциально необратимую травму головного мозга. Врачи предупредили правительственных чиновников, что некоторые жертвы рискуют покончить жизнь самоубийством.
Изначально публично были подтверждены порядка 60 подобных случаев, которые преимущественно зафиксировали у американцев в Китае и на Кубе. Теперь же общее количество таких инцидентов, в том числе в Европе и ряде других регионов Азии, отмечено у служащих Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Госдепартамента, Министерства обороны и прочих ведомств, что вызвало обеспокоенность у администрации президента страны Джо Байдена.
С декабря 2020 г. как минимум три сотрудника ЦРУ пожаловались на серьезные последствия для здоровья, причем один из них — в течение последних двух недель. Кроме того, в 2019 г. военный офицер, проходивший зарубежную службу, выехал на перекресток и почувствовал тошноту и сильную головную боль, в то время как его сын, сидевший на заднем сиденье, заплакал. После того, как машина отъехала от перекрестка, все это прекратилось. В результате оба получили медицинскую помощь от правительства США.
Из отчета Национальной академии наук, опубликованного в декабре, следует, что травмы мозга, вероятно, стали следствием воздействия оружия с микроволновым излучением. Некоторые сотрудники Пентагона при этом полагают, что за вышеописанным эпизодом стоит российская военная разведка. Однако Москва неоднократно отрицала свою причастность к данным инцидентам. Более того, пресс-секретарь управления директора Национальной разведки США Аманда Шоч заявила, что сейчас у американских властей нет окончательной информации о причинах произошедшего.
«Мы задействуем ресурсы правительства США, чтобы разобраться в этом», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн. ЦРУ сформировало новую целевую группу, чтобы собрать информацию об эпизодах и выяснить, кто несет за них ответственность.