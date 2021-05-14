Сенатор от Липецкой области Королев объяснил ДТП проблемами с сердцем

Сенатор пояснил изданию, что 13 мая он почувствовал себя плохо из-за мерцательной аритмии. «В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!» — рассказал Королев. Он добавил, что после происшествия выпил таблетки от давления и сейчас чувствует себя лучше.