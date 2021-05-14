Сенатор от Липецкой области Королев объяснил ДТП проблемами с сердцем
Сенатор от Липецкой области и бывший губернатор региона Олег Королев попал в дорожное происшествие 13 марта в Липецке, сообщил «Коммерсантъ». В разговоре с изданием Королев пояснил, что почувствовал себя плохо за рулем из-за проблем с сердцем.
Ранее Telegram-канал Gorod48 опубликовал видео из мессенджеров и соцсетей, на которых видно, как автомобиль Lexus едет с тремя спущенными колесами и периодически заезжает на разделительную полосу. На автомобиле с такими номерами часто ездил Королев, говорится в сообщении канала. Lexus задел столб с дорожным знаком.
Сенатор пояснил изданию, что 13 мая он почувствовал себя плохо из-за мерцательной аритмии. «В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!» — рассказал Королев. Он добавил, что после происшествия выпил таблетки от давления и сейчас чувствует себя лучше.
По его словам, сотрудники ГИБДД не составляли протокол, потому что не было аварии и пострадавших, а сам он был трезв.