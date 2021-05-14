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Сенатор от Липецкой области Королев объяснил ДТП проблемами с сердцем

Ведомости

Сенатор от Липецкой области и бывший губернатор региона Олег Королев попал в дорожное происшествие 13 марта в Липецке, сообщил «Коммерсантъ». В разговоре с изданием Королев пояснил, что почувствовал себя плохо за рулем из-за проблем с сердцем.

Ранее Telegram-канал Gorod48 опубликовал видео из мессенджеров и соцсетей, на которых видно, как автомобиль Lexus едет с тремя спущенными колесами и периодически заезжает на разделительную полосу. На автомобиле с такими номерами часто ездил Королев, говорится в сообщении канала. Lexus задел столб с дорожным знаком.

Сенатор пояснил изданию, что 13 мая он почувствовал себя плохо из-за мерцательной аритмии. «В глазах потемнело, попытался одно лекарство выпить — не помогает. Отлежался чуть-чуть, решил все-таки к гаишникам обратиться, они отвезли меня домой. Никаких аварий я не совершал. Слава богу, жив здоров!» — рассказал Королев. Он добавил, что после происшествия выпил таблетки от давления и сейчас чувствует себя лучше.

По его словам, сотрудники ГИБДД не составляли протокол, потому что не было аварии и пострадавших, а сам он был трезв.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных