В Госдуме назвали ошибку России в отношениях с Украиной в 90-х
Российская политика в отношении Украины в 90-х гг. не предусматривала условий контроля за дружбой, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва», называя ошибку, допущенную Москвой в отношениях с Киевом в 90-е годы.
«Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — сказал он, отметив, что борьба продолжается, она не закончена.
Затулин также отметил, что Киев в течение всего периода своей независимости всегда любил уходить от ответственности, «потому что они ни в чем не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки». По его словам, укоренилась вера в то, что Украина не состоявшееся государство, а «предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной действовал в 1999—2019 гг. В нем закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.