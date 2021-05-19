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В Госдуме назвали ошибку России в отношениях с Украиной в 90-х

Ведомости

Российская политика в отношении Украины в 90-х гг. не предусматривала условий контроля за дружбой, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва», называя ошибку, допущенную Москвой в отношениях с Киевом в 90-е годы.

«Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — сказал он, отметив, что борьба продолжается, она не закончена.

Затулин также отметил, что Киев в течение всего периода своей независимости всегда любил уходить от ответственности, «потому что они ни в чем не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки». По его словам, укоренилась вера в то, что Украина не состоявшееся государство, а «предъявлять несостоявшемуся государству претензии — себя не уважать».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной действовал в 1999—2019 гг. В нем закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных