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В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

Ведомости

Гидрометцентр из-за прогнозируемой сегодня сильной жары до плюс 30 градусов объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве, следует из информации на сайте учреждения 17 мая.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11 ч. 17 мая до 18 ч. 17 мая сильная жара с температурой воздуха 30 градусов», — говорится в пояснении к прогностической карте Гидрометцентра для Центрального федерального округа (ЦФО). «Оранжевый» уровень погодной опасности также объявлен в Воронеже, «желтый» — в Белгородской, Курской и Смоленской областях.

По прогнозу Гидрометцентра, жара в районе 30 градусов в Москве и Московской области может продержаться до среды. Это на 10-11 градусов выше многолетней температурной нормы для средней полосы России в мае, подобные величины не регистрировались в регионе в этот период уже около ста лет. Также Гидрометцентр сообщает о жаркой и сухой погоде на Урале.

МЧС пока не опубликовывало экстренных сообщений, касающихся высокой температуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных