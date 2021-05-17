В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности

По прогнозу Гидрометцентра, жара в районе 30 градусов в Москве и Московской области может продержаться до среды. Это на 10-11 градусов выше многолетней температурной нормы для средней полосы России в мае, подобные величины не регистрировались в регионе в этот период уже около ста лет. Также Гидрометцентр сообщает о жаркой и сухой погоде на Урале.