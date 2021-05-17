В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр из-за прогнозируемой сегодня сильной жары до плюс 30 градусов объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве, следует из информации на сайте учреждения 17 мая.
«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11 ч. 17 мая до 18 ч. 17 мая сильная жара с температурой воздуха 30 градусов», — говорится в пояснении к прогностической карте Гидрометцентра для Центрального федерального округа (ЦФО). «Оранжевый» уровень погодной опасности также объявлен в Воронеже, «желтый» — в Белгородской, Курской и Смоленской областях.
По прогнозу Гидрометцентра, жара в районе 30 градусов в Москве и Московской области может продержаться до среды. Это на 10-11 градусов выше многолетней температурной нормы для средней полосы России в мае, подобные величины не регистрировались в регионе в этот период уже около ста лет. Также Гидрометцентр сообщает о жаркой и сухой погоде на Урале.
МЧС пока не опубликовывало экстренных сообщений, касающихся высокой температуры.