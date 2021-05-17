В России за сутки выявили 9328 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9328 человек, следует из статистики оперштаба на 17 мая. Скончались 340 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 949 573. Умерли за все время пандемии 116 211 человек.
Вчера, 16 мая, оперштаб сообщил о 8554 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3573 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2041 человек, скончались 57 пациентов. В Москве всего 1 140 670 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+763), Московская (+701), Ростовская (+202) и Нижегородская (+136) области.
За сутки в России полностью выздоровели 7181 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 563 254. Продолжают лечение 270 108.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 163 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32,9 млн случаев, Индии (более 24,9 млн), Бразилии (свыше 15,6 млн), Франции (более 5,9 млн) и Турции (5,1 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.