В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива
В городе Дудинка Красноярского края на одном из объектов «Норникеля» произошла утечка дизельного топлива, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«На территории "Таймырской топливной компании" происходит утечка в обвалованный котлован дизельного топлива из емкости 20 тысяч кубических метров», — сказал собеседник агентства. По предварительным данным речь идет об утечке 200 литров, пишет «РИА Новости».
В «Норникеле» сообщили, что объем вытекшего топлива из резервуара составил около 20 л, воздействие на окружающую среду исключено, передает ТАСС.
«17 мая в 04:05 на Дудинской нефтебазе АО "Таймырская топливная компания" во время осмотра обнаружено незначительное нарушение герметичности резервуара №99, которое проявилось в виде незначительных протечек (около 20 л, которые были собраны в специально оборудованную емкость). Воздействие на окружающую среду исключено», — говорится в сообщении «Норникеля».
По данным Росприроднадзора, причиной разлива дизельного топлива стала коррозия. Сотрудники «Норникеля» перекачали топливо из резервуара в резервные свободные емкости, компания проинформировала об инциденте все надзорные и регулирующие органы, говорится в сообщении пресс-службы «Норникеля».
29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, произошел разлив более 20 тыс. т. дизельного топлива. В результате аварии нефтепродукты попали в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарную, обеспечивающую водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. 10 марта 2021 г. входящая в группу компаний «Норильский никель» «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ-3, по решению суда выплатила 146,2 млрд руб., компенсировав нанесенный экологии вред.