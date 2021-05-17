В России учредили День фармацевтического работника
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении в стране нового праздника — Дня фармацевтического работника. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая», — говорится в документе.
Министерство здравоохранения России предложило назначить данный праздник именно на эту дату в апреле. Из пояснительной записки к проекту постановления следовало, что 19 мая 1581 г. с разрешения Ивана Грозного в стране была открыта первая аптека, где лекарства не только продавались, но и производились.
Год назад Мишустин также подписал постановление об учреждении в России Дня работника скорой медицинской помощи. Теперь его отмечают ежегодно 28 апреля. Сделать этот праздник официальным предложил президент страны Владимир Путин.