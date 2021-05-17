В России учредили День фармацевтического работника

Министерство здравоохранения России предложило назначить данный праздник именно на эту дату в апреле. Из пояснительной записки к проекту постановления следовало, что 19 мая 1581 г. с разрешения Ивана Грозного в стране была открыта первая аптека, где лекарства не только продавались, но и производились.