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В России учредили День фармацевтического работника

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении в стране нового праздника — Дня фармацевтического работника. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить профессиональный праздник — День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая», — говорится в документе.

Министерство здравоохранения России предложило назначить данный праздник именно на эту дату в апреле. Из пояснительной записки к проекту постановления следовало, что 19 мая 1581 г. с разрешения Ивана Грозного в стране была открыта первая аптека, где лекарства не только продавались, но и производились.

Год назад Мишустин также подписал постановление об учреждении в России Дня работника скорой медицинской помощи. Теперь его отмечают ежегодно 28 апреля. Сделать этот праздник официальным предложил президент страны Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных