В России за сутки выявили 7920 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 7920 человек, следует из статистики оперштаба на 19 мая. Скончались 390 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 965 676. Умерли за все время пандемии 116 965 человек.
Вчера, 18 мая, оперштаб сообщил о 8183 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2096 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2663 человека, скончался 61 пациент. В Москве всего 1 145 196 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+784), Московская (+697), Ростовская (+198) и Воронежская (+141) области.
За сутки в России полностью выздоровел 9561 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 581 787. Продолжают лечение 266 924.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 164 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32,9 млн случаев, Индии (более 25,4 млн), Бразилии (свыше 15,7 млн), Франции (более 5,9 млн) и Турции (5,1 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.