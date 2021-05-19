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В России за сутки выявили 7920 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 7920 человек, следует из статистики оперштаба на 19 мая. Скончались 390 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 965 676. Умерли за все время пандемии 116 965 человек.

Вчера, 18 мая, оперштаб сообщил о 8183 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 2096 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2663 человека, скончался 61 пациент. В Москве всего 1 145 196 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+784), Московская (+697), Ростовская (+198) и Воронежская (+141) области.

За сутки в России полностью выздоровел 9561 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 581 787. Продолжают лечение 266 924.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 164 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32,9 млн случаев, Индии (более 25,4 млн), Бразилии (свыше 15,7 млн), Франции (более 5,9 млн) и Турции (5,1 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных