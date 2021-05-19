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В Белоруссии при крушении военного самолета Як-130 погибли два человека

Ведомости

В районе белорусского города Барановичи разбился двухместный учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Белоруссии, оба летчика погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает «БелТА».

По данным ведомства, самолет, приписанный к 116-й Лидской штурмовой авиабазе (ШАБ), выполнял тренировочный полет, в ходе которого экипаж обнаружил техническую неисправность. «Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — рассказали в пресс-службе. Других жертв и разрушений нет.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи Лидской ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик, а также летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 лейтенант Никита Борисович. «Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь».

По данным агентства, самолет упал на площадке перед двухэтажными домами в частном секторе Восточного микрорайона Барановичей. Для тушения пожара выехали несколько пожарных экипажей. Территория оцеплена военными и милицией.

Четыре учебно-боевых Як-130 были куплены у России для ВВС Белоруссии в 2015 г. Минск первым из стран СНГ приобрел такие машины: до этого они поставлялись исключительно в дальнее зарубежье — в Сирию (выполнение контакта отложено из-за гражданской войны) и Алжир. Як-130 также состоит на вооружении Бангладеш, Лаоса, Ливии и Мьянмы. Основным заказчиком таких самолетов для учебных центров является российское Минобороны — оно подписало контракт на поставку 65 единиц Як-130.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных