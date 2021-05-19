В Белоруссии при крушении военного самолета Як-130 погибли два человека
В районе белорусского города Барановичи разбился двухместный учебно-боевой самолет Як-130 ВВС Белоруссии, оба летчика погибли. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщает «БелТА».
По данным ведомства, самолет, приписанный к 116-й Лидской штурмовой авиабазе (ШАБ), выполнял тренировочный полет, в ходе которого экипаж обнаружил техническую неисправность. «Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — рассказали в пресс-службе. Других жертв и разрушений нет.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи Лидской ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик, а также летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 лейтенант Никита Борисович. «Министерство обороны скорбит вместе с родными и близкими летчиков. Семьям погибших будет оказана помощь».
По данным агентства, самолет упал на площадке перед двухэтажными домами в частном секторе Восточного микрорайона Барановичей. Для тушения пожара выехали несколько пожарных экипажей. Территория оцеплена военными и милицией.
Четыре учебно-боевых Як-130 были куплены у России для ВВС Белоруссии в 2015 г. Минск первым из стран СНГ приобрел такие машины: до этого они поставлялись исключительно в дальнее зарубежье — в Сирию (выполнение контакта отложено из-за гражданской войны) и Алжир. Як-130 также состоит на вооружении Бангладеш, Лаоса, Ливии и Мьянмы. Основным заказчиком таких самолетов для учебных центров является российское Минобороны — оно подписало контракт на поставку 65 единиц Як-130.