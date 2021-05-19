В Белоруссии при крушении военного самолета Як-130 погибли два человека

Четыре учебно-боевых Як-130 были куплены у России для ВВС Белоруссии в 2015 г. Минск первым из стран СНГ приобрел такие машины: до этого они поставлялись исключительно в дальнее зарубежье — в Сирию (выполнение контакта отложено из-за гражданской войны) и Алжир. Як-130 также состоит на вооружении Бангладеш, Лаоса, Ливии и Мьянмы. Основным заказчиком таких самолетов для учебных центров является российское Минобороны — оно подписало контракт на поставку 65 единиц Як-130.