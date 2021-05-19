Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко
«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась», — сказал Войтюк. дату прощания и похорон он не уточнил.
Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 г. Ее отцом был глава управления документальных фильмов Госкино СССР Анатолий Проценко. В возрасте 7 лет, в 1975 г., Татьяна Проценко снялась в детском фильме «Приключения Буратино», вышедшем в 1976 г. Там она сыграла Мальвину.
Эта роль стала ее единственной, из-за травмы Проценко не смогла продолжить карьеру актрисы. В итоге она окончила киноведческое отделение ВГИКа, позже стала членом Международной федерации журналистов. В 2018 г. у Проценко диагностировали рак, она перенесла операцию.