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Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко

Ведомости

На 54-м году жизни от онкозаболевания скончалась киновед и актриса Татьяна Проценко, чьей единственной ролью стала Мальвина в советском детском фильме «Приключения Буратино». Об этом сообщил РБК со ссылкой на ее мужа, актера Алексея Войтюка.

«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась», — сказал Войтюк. дату прощания и похорон он не уточнил.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 г. Ее отцом был глава управления документальных фильмов Госкино СССР Анатолий Проценко. В возрасте 7 лет, в 1975 г., Татьяна Проценко снялась в детском фильме «Приключения Буратино», вышедшем в 1976 г. Там она сыграла Мальвину.

Эта роль стала ее единственной, из-за травмы Проценко не смогла продолжить карьеру актрисы. В итоге она окончила киноведческое отделение ВГИКа, позже стала членом Международной федерации журналистов. В 2018 г. у Проценко диагностировали рак, она перенесла операцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных