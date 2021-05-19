В Кремле заявили об отсутствии планов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Ранее сегодня заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых случаях прививки от коронавируса могут стать обязательными, а именно «в интересах защиты подавляющего большинства населения». В то же время Медведев отметил, что сейчас российские власти пока исходят из принципа добровольности. Он пояснил, что точное соотношение между обязательностью и добровольностью вакцинации должны найти юристы при доработке законодательства.