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В Кремле заявили об отсутствии планов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Кремль не прорабатывает вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет, в настоящий момент так вопрос (о массовой обязательной вакцинации. — прим. ред.) не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — сказал Песков.

Ранее сегодня заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых случаях прививки от коронавируса могут стать обязательными, а именно «в интересах защиты подавляющего большинства населения». В то же время Медведев отметил, что сейчас российские власти пока исходят из принципа добровольности. Он пояснил, что точное соотношение между обязательностью и добровольностью вакцинации должны найти юристы при доработке законодательства.

Ранее президент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко неоднократно заявляли о добровольности вакцинации от коронавируса. 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин  заявил, что более 24 млн жителей России прошли разные этапы вакцинации от коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 7920 человек. Скончались 390 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 965 676. Умерли за все время пандемии 116 965 человек.

Ранее по теме: Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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