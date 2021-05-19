В Кремле заявили об отсутствии планов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса
Кремль не прорабатывает вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Нет, в настоящий момент так вопрос (о массовой обязательной вакцинации. — прим. ред.) не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», — сказал Песков.
Ранее сегодня заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых случаях прививки от коронавируса могут стать обязательными, а именно «в интересах защиты подавляющего большинства населения». В то же время Медведев отметил, что сейчас российские власти пока исходят из принципа добровольности. Он пояснил, что точное соотношение между обязательностью и добровольностью вакцинации должны найти юристы при доработке законодательства.
Ранее президент России Владимир Путин и министр здравоохранения Михаил Мурашко неоднократно заявляли о добровольности вакцинации от коронавируса. 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что более 24 млн жителей России прошли разные этапы вакцинации от коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 7920 человек. Скончались 390 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 965 676. Умерли за все время пандемии 116 965 человек.