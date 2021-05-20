Москалькова выступила за амнистию по нетяжким преступлениям
Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова предложила снять судимость с людей, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, сообщил «Интерфакс».
«Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей», — заявила Москалькова.
По ее словам, многие уже отбыли наказания по таким делам, но судимость «висит на них, как вериги» и мешает устроиться на работу. «Как бы мы не побуждали работодателя взять человека с судимостью, это крайне тяжело решается. Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться», — рассказала омбудсмен.