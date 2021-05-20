Москалькова выступила за амнистию по нетяжким преступлениям

По ее словам, многие уже отбыли наказания по таким делам, но судимость «висит на них, как вериги» и мешает устроиться на работу. «Как бы мы не побуждали работодателя взять человека с судимостью, это крайне тяжело решается. Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться», — рассказала омбудсмен.