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Москалькова выступила за амнистию по нетяжким преступлениям

Ведомости

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова предложила снять судимость с людей, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, сообщил «Интерфакс».

«Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей», — заявила Москалькова.

По ее словам, многие уже отбыли наказания по таким делам, но судимость «висит на них, как вериги» и мешает устроиться на работу. «Как бы мы не побуждали работодателя взять человека с судимостью, это крайне тяжело решается. Судимость — это стена, через которую человек не может пробиться», — рассказала омбудсмен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных