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Военные Польши ответили на информацию о захвате самолета ВВС

Ведомости

В рамках антитеррористических учений проводится тренировка по захвату гражданского самолета, сообщили в пресс-службе Оперативного военного командования Польши.

«Сегодня идет тренировочный эпизод [учений] Renegade — угон гражданского самолета», — сообщили в Twitter в командования, не уточнив, связан ли этот эпизод с сообщением о сигнале с воздушного судна польских ВВС. В этот же день проводятся поисково-спасательные учения.

Представитель ВВС страны Адриана Волыньская позже уточнила ТАСС, что сообщения об угоне самолета касаются именно этих учений. «Это происходит в рамках проходящих 17-21 мая тактических учений Renegade-Sarex», — сказала Волыньская агентству.

Ранее портал Avia.pro и France News 24 сообщили, что пилот самолета Boeing 737-86X ВВС Польши подал сигнал о захвате, а сам самолет направился в западном направлении. Сайт OpenSky Network также сообщал, что на борту воздушного судна находятся представители польского военного командования. В то же время оперативное командование польских вооруженных сил на тот момент не сообщало об инциденте.

Renegade-Sarex — ежегодные антитеррористические учения, которые проводят военные Польши.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных