Военные Польши ответили на информацию о захвате самолета ВВС

Ранее портал Avia.pro и France News 24 сообщили, что пилот самолета Boeing 737-86X ВВС Польши подал сигнал о захвате, а сам самолет направился в западном направлении. Сайт OpenSky Network также сообщал, что на борту воздушного судна находятся представители польского военного командования. В то же время оперативное командование польских вооруженных сил на тот момент не сообщало об инциденте.