Военные Польши ответили на информацию о захвате самолета ВВС
В рамках антитеррористических учений проводится тренировка по захвату гражданского самолета, сообщили в пресс-службе Оперативного военного командования Польши.
«Сегодня идет тренировочный эпизод [учений] Renegade — угон гражданского самолета», — сообщили в Twitter в командования, не уточнив, связан ли этот эпизод с сообщением о сигнале с воздушного судна польских ВВС. В этот же день проводятся поисково-спасательные учения.
Представитель ВВС страны Адриана Волыньская позже уточнила ТАСС, что сообщения об угоне самолета касаются именно этих учений. «Это происходит в рамках проходящих 17-21 мая тактических учений Renegade-Sarex», — сказала Волыньская агентству.
Ранее портал Avia.pro и France News 24 сообщили, что пилот самолета Boeing 737-86X ВВС Польши подал сигнал о захвате, а сам самолет направился в западном направлении. Сайт OpenSky Network также сообщал, что на борту воздушного судна находятся представители польского военного командования. В то же время оперативное командование польских вооруженных сил на тот момент не сообщало об инциденте.
Renegade-Sarex — ежегодные антитеррористические учения, которые проводят военные Польши.