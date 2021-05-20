Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной, но не драматичной

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 мая, Москва лидирует среди всех регионов страны по суточному приросту заболеваемости COVID-19. В столице за сутки выявили 3312 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2877 человек. В течение суток скончались 55 пациентов с коронавирусом. Всего в городе выявили 1 148 508 случаев болезни.