Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной, но не драматичной
Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не драматичную. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«Что касается ситуации, она остаётся сложной, но не драматичной. Большой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 мая, Москва лидирует среди всех регионов страны по суточному приросту заболеваемости COVID-19. В столице за сутки выявили 3312 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2877 человек. В течение суток скончались 55 пациентов с коронавирусом. Всего в городе выявили 1 148 508 случаев болезни.
14 мая Собянин заявил, что б прививку от коронавируса сделали более 1,3 млн москвичей. Привиться в столице можно в пунктах вакцинации, которые есть в поликлиниках, торговых центрах и 40 парках.