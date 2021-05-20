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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной, но не драматичной

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не драматичную. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Что касается ситуации, она остаётся сложной, но не драматичной. Большой рост, но при этом никаких серьезных отклонений или взрывного роста не наблюдается», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 мая, Москва лидирует среди всех регионов страны по суточному приросту заболеваемости COVID-19. В столице за сутки выявили 3312 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2877 человек. В течение суток скончались 55 пациентов с коронавирусом. Всего в городе выявили 1 148 508 случаев болезни.

14 мая Собянин заявил, что б прививку от коронавируса сделали более 1,3 млн москвичей. Привиться в столице можно в пунктах вакцинации, которые есть в поликлиниках, торговых центрах и 40 парках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных