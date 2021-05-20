Американский суд приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы
Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил россиянина Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и взлом компьютерных сетей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста США.
«Богданов использовал технически сложные средства для кражи двух важных активов — персональной информации и средств, принадлежащих американским налогоплательщикам», — цитирует агентство представителя Службы внутренних доходов США.
По его словам, Богданов с 2014 по 2016 гг. вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм по подготовке налоговой отчетности, крал личную информацию клиентов и с ее помощью получал возврат переплаты по налогам. Помимо тюремного заключения сроком 5 лет суд назначил Богданову штраф в размере $476 тыс.
Богданову 35 лет, его псевдоним «Кусок». Он признал свою вину в январе прошлого года после ареста в Таиланде и экстрадиции в США.