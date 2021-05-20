Американский суд приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы

По его словам, Богданов с 2014 по 2016 гг. вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм по подготовке налоговой отчетности, крал личную информацию клиентов и с ее помощью получал возврат переплаты по налогам. Помимо тюремного заключения сроком 5 лет суд назначил Богданову штраф в размере $476 тыс.