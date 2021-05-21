В США нашли «косвенные доказательства» лабораторного происхождения COVID-19

Конгрессмены отметили, что американские дипломаты в 2017 г. предупреждали, что лаборатория в Ухане проводит «опасные исследования» коронавирусов без соблюдения «необходимых протоколов безопасности, рискуя случайной вспышкой пандемии». Также республиканцы напомнили об истории утечек инфекций из исследовательских лабораторий Китая и о публичных сообщениях осенью 2019 г., что у нескольких исследователей лаборатории в Ухане появились симптомы, похожие на COVID-19, и об участии китайских военных в лаборатории.