В США нашли «косвенные доказательства» лабораторного происхождения COVID-19
Республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей в США заявили, что есть «значительные косвенные доказательства», что вспышка коронавируса в Китае произошла из-за утечки вируса из лаборатории в Уханьском институте вирусологии, сообщил Fox News со ссылкой на их отчет.
«Международные усилия по обнаружению истинного источника вируса были остановлены отсутствием сотрудничества со стороны Китайской Народной Республики. Тем не менее, значительные косвенные доказательства вызывают серьезные опасения, что вспышка COVID-19, возможно, была утечкой из Уханьского института вирусологии», — говорится в докладе.
Конгрессмены отметили, что американские дипломаты в 2017 г. предупреждали, что лаборатория в Ухане проводит «опасные исследования» коронавирусов без соблюдения «необходимых протоколов безопасности, рискуя случайной вспышкой пандемии». Также республиканцы напомнили об истории утечек инфекций из исследовательских лабораторий Китая и о публичных сообщениях осенью 2019 г., что у нескольких исследователей лаборатории в Ухане появились симптомы, похожие на COVID-19, и об участии китайских военных в лаборатории.
В документе говорится, что есть мало косвенных доказательств, подтверждающих естественное появление коронавируса. Китайские власти не смогли определить исходный вид, от которого коронавирус передался человеку. Республиканцы заявили, что есть «явные признаки», что госорганы и институты США, «возможно, финансировали или сотрудничали в проведении функциональных исследований» в лаборатории в Ухане.
Члены Палаты представителей потребовали от правительства США «оказать большее давление на Китай», чтобы позволить провести полное, достоверное расследование источника пандемии коронавируса. Также правительства должно предоставить отчет о любом американском сотрудничестве с исследованиями коронавируса в лаборатории в Ухане, включая поддержку таких проектов государственными фондами США.
В начале 2021 г. международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провела расследование причин появления коронавируса в Китае. Агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщило, что распространение коронавируса в Китае могло начаться из-за торговли дикими животными в стране. В феврале эксперты исключили версию его искусственного происхождения. Версия о том, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей, называли еще в начале пандемии.