На Ямале из-за аварии разлились нефтепродукты
В Пуровском районе Ямала из-за прорыва подземного трубопровода разлились нефтепродукты на площади около 2 тыс. квадратных метров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В 19 километрах юго-западнее города Муравленко произошел прорыв внутри промыслового подземного трубопровода на территории месторождения "Газпромнефти" (название не уточняется). Разлились нефтепродукты на площади около 2 тысяч квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Согласно предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет. Специалисты перекрыли аварийный участок. Агентство подчеркивает, что не обладает официальным подтверждением этой информации.
14 мая на Карамовском месторождении в Ямале произошел разлив 3 тыс. нефтепродуктов. Как отметили в МЧС, разлив не угрожал водоемам и водозаборам.