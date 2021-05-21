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На Ямале из-за аварии разлились нефтепродукты

Ведомости

В Пуровском районе Ямала из-за прорыва подземного трубопровода разлились нефтепродукты на площади около 2 тыс. квадратных метров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 19 километрах юго-западнее города Муравленко произошел прорыв внутри промыслового подземного трубопровода на территории месторождения "Газпромнефти" (название не уточняется). Разлились нефтепродукты на площади около 2 тысяч квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Согласно предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет. Специалисты перекрыли аварийный участок. Агентство подчеркивает, что не обладает официальным подтверждением этой информации.

14 мая на Карамовском месторождении в Ямале произошел разлив 3 тыс. нефтепродуктов. Как отметили в МЧС, разлив не угрожал водоемам и водозаборам.

Ранее по теме: В ЯНАО произошел разлив 3 тыс. кубометров нефтепродуктов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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