На Ямале из-за аварии разлились нефтепродукты

«В 19 километрах юго-западнее города Муравленко произошел прорыв внутри промыслового подземного трубопровода на территории месторождения "Газпромнефти" (название не уточняется). Разлились нефтепродукты на площади около 2 тысяч квадратных метров», — сказал собеседник агентства.