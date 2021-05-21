Sunday Times назвала Усманова самым щедрым благотворителем Британии
Российский бизнесмен Алишер Усманов стал самым щедрым благотворителем из топ-10 богатейших бизнесменов Великобритании за 20 лет по версии британской газеты The Sunday Times.
По данным издания, переместившийся с седьмого на шестое место в списке самых богатых британцев в 2021 г., 76-летний Усманов пожертвовал более 4,2 млрд фунтов стерлингов, как лично, так и через связанные с ним бизнес-структуры. Это больше, чем кто-либо еще из обладателей британского паспорта. Только за прошлый год, подчеркивает газета, Усманов потратил на цели благотворительности более 500 млн фунтов стерлингов.
В последнюю сумму, предположительно, входят 500 млн евро, перечисленные Усмановым в октябре 2020 г. на борьбу с коронавирусом на Сардинии. Бизнесмен попросил направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья местных жителей. Газете в администрации острова подтвердили, что средства уже поступили в казну региона. Усманов является почетным гражданином сардинского муниципалитета Арцакена с 2018 г.
По версии журнала Forbes, Усманов занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием $18, 4 млрд. Он владеет компанией «Металлоинвест» (50 %) — одним из крупнейших металлургических холдингов России.
В топ-10 богатейших британцев по версии The Sunday Times также вошел Роман Абрамович. Он занял восьмое место в списке, переместившись c 12-го годом ранее.
Всего в топ-250 британских миллиардеров вошли 15 уроженцев бывшего СССР.