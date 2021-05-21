Sunday Times назвала Усманова самым щедрым благотворителем Британии

По данным издания, переместившийся с седьмого на шестое место в списке самых богатых британцев в 2021 г., 76-летний Усманов пожертвовал более 4,2 млрд фунтов стерлингов, как лично, так и через связанные с ним бизнес-структуры. Это больше, чем кто-либо еще из обладателей британского паспорта. Только за прошлый год, подчеркивает газета, Усманов потратил на цели благотворительности более 500 млн фунтов стерлингов.