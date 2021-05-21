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Sunday Times назвала Усманова самым щедрым благотворителем Британии

Ведомости

Российский бизнесмен Алишер Усманов стал самым щедрым благотворителем из топ-10 богатейших бизнесменов Великобритании за 20 лет по версии британской газеты The Sunday Times.

По данным издания, переместившийся с седьмого на шестое место в списке самых богатых британцев в 2021 г., 76-летний Усманов пожертвовал более 4,2 млрд фунтов стерлингов, как лично, так и через связанные с ним бизнес-структуры. Это больше, чем кто-либо еще из обладателей британского паспорта. Только за прошлый год, подчеркивает газета, Усманов потратил на цели благотворительности более 500 млн фунтов стерлингов.

В последнюю сумму, предположительно, входят 500 млн евро, перечисленные Усмановым в октябре 2020 г. на борьбу с коронавирусом на Сардинии. Бизнесмен попросил направить эти деньги на программу по разработке и реализации мер по защите здоровья местных жителей. Газете в администрации острова подтвердили, что средства уже поступили в казну региона. Усманов является почетным гражданином сардинского муниципалитета Арцакена с 2018 г.

По версии журнала Forbes, Усманов занимает седьмую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием $18, 4 млрд. Он владеет компанией «Металлоинвест» (50 %) — одним из крупнейших металлургических холдингов России.

В топ-10 богатейших британцев по версии The Sunday Times также вошел Роман Абрамович. Он занял восьмое место в списке, переместившись c 12-го годом ранее.

Всего в топ-250 британских миллиардеров вошли 15 уроженцев бывшего СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных