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СК возбудил дело после нападения школьника на учителя в Пермском крае

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как один из учеников школы в Березниках Пермского края напал с ножом на учителя, сообщается на сайте ведомства.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в лицее города Березники 17-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. Она с полученным ранением доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение.

В ведомстве также уточнили, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Они устанавливают мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных