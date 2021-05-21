СК возбудил дело после нападения школьника на учителя в Пермском крае
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как один из учеников школы в Березниках Пермского края напал с ножом на учителя, сообщается на сайте ведомства.
«По данному факту следственными органами СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в лицее города Березники 17-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. Она с полученным ранением доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение.
В ведомстве также уточнили, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Они устанавливают мотив, причины и условия, приведшие к совершению преступления.