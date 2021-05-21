Суд закрыл ЦДМ на неделю за несоблюдение коронавирусных ограничений

Ранее, 18 мая, ЦДМ опечатали за нарушение противоэпидемических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия. Было возбуждено административное дело в связи с выявлением недостаточного контроля за масочно-перчаточным режимом, отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточного запаса дезинфицирующих средств, а также отсутствия результатов анализов ПЦР сотрудников клининга и техперсонала.