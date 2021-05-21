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Суд закрыл ЦДМ на неделю за несоблюдение коронавирусных ограничений

Ведомости

Мещанский суд Москвы принял решение приостановить на семь дней работу Центрального детского магазина (ЦДМ, «Детский мир») на Лубянке из-за выявленных нарушений санитарных норм. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал АО «Лубянка-Девелопмент» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарного законодательства. — прим. ред.) и назначил административное наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на 7 (семь) суток», — сообщили в суде.

Ранее, 18 мая, ЦДМ опечатали за нарушение противоэпидемических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия. Было возбуждено административное дело в связи с выявлением недостаточного контроля за масочно-перчаточным режимом, отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточного запаса дезинфицирующих средств, а также отсутствия результатов анализов ПЦР сотрудников клининга и техперсонала.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в «городах с высокой плотностью населения», к которым относится и Москва. Столица остается лидером по суточному приросту больных: на 21 мая там зафиксировано 2954 новых случаев инфекции.

Ранее по теме: ЦДМ на Лубянке опечатали за нарушение коронавирусных ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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