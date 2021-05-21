Суд закрыл ЦДМ на неделю за несоблюдение коронавирусных ограничений
Мещанский суд Москвы принял решение приостановить на семь дней работу Центрального детского магазина (ЦДМ, «Детский мир») на Лубянке из-за выявленных нарушений санитарных норм. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
«Суд признал АО «Лубянка-Девелопмент» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарного законодательства. — прим. ред.) и назначил административное наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на 7 (семь) суток», — сообщили в суде.
Ранее, 18 мая, ЦДМ опечатали за нарушение противоэпидемических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия. Было возбуждено административное дело в связи с выявлением недостаточного контроля за масочно-перчаточным режимом, отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточного запаса дезинфицирующих средств, а также отсутствия результатов анализов ПЦР сотрудников клининга и техперсонала.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в «городах с высокой плотностью населения», к которым относится и Москва. Столица остается лидером по суточному приросту больных: на 21 мая там зафиксировано 2954 новых случаев инфекции.