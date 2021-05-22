В России за сутки выявили 8709 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8709 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 992 554. Умерли за день 386 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 118 125.
Вчера, 21 мая, оперштаб сообщил о 8937 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2954 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2593 пациента, скончались 58 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 815 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 9345 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 610 465 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 166,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,44 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 33 млн случаев, Индии (свыше 26,2 млн) и Бразилии (более 15,9 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».