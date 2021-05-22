Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда «Круг добра»
Правительство России утвердило порядок оказания необходимой медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра», соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Согласно документу средства могут направляться на оплату уникальных и ресурсоемких способов лечения с доказанной эффективностью. Речь, в частности, о клеточной терапии, а также об использовании методов генной инженерии», — говорится в сообщении.
В случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но одобренные регуляторами ЕС или США. Утвержденный порядок также предусматривает оплату лечения за рубежом, в том числе расходов на перелет и проживание.
Решение будет приниматься индивидуально по каждому случаю экспертным фондом совета, в который вошли представители аппарата правительства, Минздрава, Минфина, Минтруда и др. Решения будут приниматься на основе заключения медицинской организации, где проводилось лечение ребенка.
«Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с февраля 2021 г. Это связано с тем, что фонд уже начал выполнять свою миссию», — отметили в пресс-службе правительства.
Деятельность фонда финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд руб. – был направлен 12 февраля. Всего на 2021 г. в федеральном бюджете на отчисления в фонд предусмотрено 60 млрд руб., на 2022 г. – 64 млрд руб., на 2023 г. – 68,5 млрд руб.
Указ о создании фонда президент России Владимир Путин подписал в январе 2021 г.