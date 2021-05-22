Правительство утвердило порядок помощи детям за счет фонда «Круг добра»

Деятельность фонда финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн руб. в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд руб. – был направлен 12 февраля. Всего на 2021 г. в федеральном бюджете на отчисления в фонд предусмотрено 60 млрд руб., на 2022 г. – 64 млрд руб., на 2023 г. – 68,5 млрд руб.