«Ростех» начал испытания макетов высокоточной авиаракеты «Монолит»
Концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») начал испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 мм, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу предприятия Александра Кочкина.
При положительных результатах испытаний концерн будет обсуждать проведение и финансирование опытно-конструкторских работ, говорить о возможных сроках госиспытаний пока рано, заметил он.
О характеристиках ракеты пока известно лишь то, что она будет обладать высокой точностью поражения целей, а коррекция траектории будет осуществляться на конечном участке территории.