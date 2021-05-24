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Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на медпомощь больным COVID-19

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину направить не менее 25 млрд руб. на медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Деньги направят региональным фондам ОМС.

Также министерства должны будут направить не менее 25 млрд руб. из остатков в бюджете федерального фонда ОМС на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медпомощь пациентам в федеральных медцентрах. Срок исполнения поручения – до 26 мая.

Мишустин также поручил Минздраву и Минфину подготовить и внести в правительство документ о восстановлении в 2021 г. финансирования строительства объектов системы здравоохранения. Поручение должно быть выполнено до 28 мая.

В марте Мишустин распорядился направить регионам страны свыше 3,5 млрд руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Средства должны быть направлены в 12 российских регионов, а также городу Байконуру. Эти средства выделены, чтобы компенсировать медицинским организациям дополнительные расходы, связанные с лечением COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 г. планируется выделить свыше 500 млрд руб. В 2021 г. на эти цели выделят 100 млрд руб. В текущем году будут модернизированы более 3 тыс. медицинских учреждений.

Ранее по теме: Власти направят более 500 млрд рублей на модернизацию здравоохранения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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