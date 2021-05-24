Мишустин поручил выделить 25 млрд рублей на медпомощь больным COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину направить не менее 25 млрд руб. на медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Деньги направят региональным фондам ОМС.
Также министерства должны будут направить не менее 25 млрд руб. из остатков в бюджете федерального фонда ОМС на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медпомощь пациентам в федеральных медцентрах. Срок исполнения поручения – до 26 мая.
Мишустин также поручил Минздраву и Минфину подготовить и внести в правительство документ о восстановлении в 2021 г. финансирования строительства объектов системы здравоохранения. Поручение должно быть выполнено до 28 мая.
В марте Мишустин распорядился направить регионам страны свыше 3,5 млрд руб. на дополнительное финансирование больниц и поликлиник. Средства должны быть направлены в 12 российских регионов, а также городу Байконуру. Эти средства выделены, чтобы компенсировать медицинским организациям дополнительные расходы, связанные с лечением COVID-19.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в России до 2026 г. планируется выделить свыше 500 млрд руб. В 2021 г. на эти цели выделят 100 млрд руб. В текущем году будут модернизированы более 3 тыс. медицинских учреждений.