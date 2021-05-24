Минприроды подготовило законопроект об экотуризме
Минприроды подготовило проект федерального закона, который введет в законодательство понятие экотуризма. В нем будут прописаны правовые основы для развития этой отрасли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По словам вице-премьера, в законопроекте говорится о рекреации (комплекс оздоровительных мероприятий. — прим.) на особо охраняемых территориях. «В министерстве также готовят расчет допустимой антропогенной нагрузки на особо охраняемые территории, который как стандарт будет вводиться на всей территории страны», — передает агентство слова Чернышенко, который посетил Камчатку, где изучал возможности развития туризма, в частности, в Долине гейзеров.
Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина на прошлой неделе отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать больше туристов, чем сейчас, а то они «все вытопчут». Путин вступился за туристов, отметив, что его задели слова Чернышенко. Глава государства ответил, что если как следует организовать работу в Долине гейзеров, то никто ничего не вытопчет, так же, как в некоторых других странах в аналогичных парках. Но для этого надо вкладывать соответствующий ресурс.