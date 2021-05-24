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Минприроды подготовило законопроект об экотуризме

Ведомости

Минприроды подготовило проект федерального закона, который введет в законодательство понятие экотуризма. В нем будут прописаны правовые основы для развития этой отрасли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По словам вице-премьера, в законопроекте говорится о рекреации (комплекс оздоровительных мероприятий. — прим.) на особо охраняемых территориях. «В министерстве также готовят расчет допустимой антропогенной нагрузки на особо охраняемые территории, который как стандарт будет вводиться на всей территории страны», — передает агентство слова Чернышенко, который посетил Камчатку, где изучал возможности развития туризма, в частности, в Долине гейзеров.

Чернышенко на совещании у президента России Владимира Путина на прошлой неделе отметил, что в Долину гейзеров нельзя пускать больше туристов, чем сейчас, а то они «все вытопчут». Путин вступился за туристов, отметив, что его задели слова Чернышенко. Глава государства ответил, что если как следует организовать работу в Долине гейзеров, то никто ничего не вытопчет, так же, как в некоторых других странах в аналогичных парках. Но для этого надо вкладывать соответствующий ресурс.

Ранее по теме: Путина задели слова Чернышенко о туристах на Камчатке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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