Половина российских школьников копит деньги для финансовой подушки

Почти половина школьников 7-11 классов не имеют четкой цели и копят деньги, чтобы иметь финансовую подушку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование международной образовательной компании «ЯКласс». В опросе приняли участие 1083 ученика 7-11 классов из всех регионов России.