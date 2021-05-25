Половина российских школьников копит деньги для финансовой подушки
Почти половина школьников 7-11 классов не имеют четкой цели и копят деньги, чтобы иметь финансовую подушку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование международной образовательной компании «ЯКласс». В опросе приняли участие 1083 ученика 7-11 классов из всех регионов России.
По данным аналитиков, 19% школьников откладывают деньги на гаджеты и электронику, 16% — на курсы и дополнительное образование, 10% — на брендовую одежду и обувь, 7% — на путешествия без родителей.
49% учеников откладывают до 500 руб. в месяц, 29% — от 500 до 1000 руб., 13% — от 1000 до 3000 руб. 9% школьников в месяц откладывают больше 3000 руб.
Аналитики отметили, что пандемия сильно повлияла на траты подростков. 44% опрошенных стали вдвое меньше тратить на развлечения и досуг, 22% стали реже ходить в кафе, 23% стали откладывать вдвое больше. 11% школьников устроились на подработку из-за ухудшения финансовой ситуации в семье.
Ранее Россельхозбанк сообщил, что самым популярным среди россиян способом накопить деньги является срочный депозит, накопительный и текущий счета. 40% предпочитают копить деньги в наличных. Больше остальных сократили расходы на развлечения школьники в Новосибирской, Ленинградской, Самарской областях, Краснодарском крае, Башкирии и Дагестане.