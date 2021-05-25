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Половина российских школьников копит деньги для финансовой подушки

Ведомости

Почти половина школьников 7-11 классов не имеют четкой цели и копят деньги, чтобы иметь финансовую подушку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование международной образовательной компании «ЯКласс». В опросе приняли участие 1083 ученика 7-11 классов из всех регионов России.

По данным аналитиков, 19% школьников откладывают деньги на гаджеты и электронику, 16% — на курсы и дополнительное образование, 10% — на брендовую одежду и обувь, 7% — на путешествия без родителей.

49% учеников откладывают до 500 руб. в месяц, 29% — от 500 до 1000 руб., 13% — от 1000 до 3000 руб. 9% школьников в месяц откладывают больше 3000 руб.

Аналитики отметили, что пандемия сильно повлияла на траты подростков. 44% опрошенных стали вдвое меньше тратить на развлечения и досуг, 22% стали реже ходить в кафе, 23% стали откладывать вдвое больше. 11% школьников устроились на подработку из-за ухудшения финансовой ситуации в семье.

Ранее Россельхозбанк сообщил, что самым популярным среди россиян способом накопить деньги является срочный депозит, накопительный и текущий счета. 40% предпочитают копить деньги в наличных. Больше остальных сократили расходы на развлечения школьники в Новосибирской, Ленинградской, Самарской областях, Краснодарском крае, Башкирии и Дагестане.

Ранее по теме: Аналитики назвали самые популярные способы сбережений россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных