В России за сутки выявили 7884 случая заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 26,9 млн, на третьем месте Бразилия – 16,1 млн, на четвертом месте Франция – около 5,7 млн, на пятом месте Турция – 5,2 млн случаев заражения. Всего в мире зарегистрировано 167,3 млн случаев заражения коронавирусом и 3,5 млн смертей от него.