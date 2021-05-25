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В России за сутки выявили 7884 случая заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 7884 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Вылечились от вируса 8743 пациента, скончались — 393. За весь период пандемии в России зарегистрировали 5 017 795 случаев заражения коронавирусом. 4 632 955 человек выздоровели от вируса, 119 194 – погибли.

24 мая оперштаб сообщил о 8406 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 2075 новых пациентов с коронавирусом, за весь период их число составило 1 161 601. Продолжают лечение от коронавируса 95 111 человек, уже вылечились 1 046 726 пациентов. 19 764 человека умерли от коронавируса.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 844 случая заражения, Московская область – 734 случая, Ростовская область – 190 случаев, Воронежская область – 148, Нижегородская область – 138 случаев.

В топ-5 регионов по заболеваемости вирусом вошли Санкт-Петербург – 434 677 случаев, Московская область – 266 734, Нижегородская область – 117 239, Ростовская область – 93 104, Свердловская область – 88 720 случаев заражения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 26,9 млн, на третьем месте Бразилия – 16,1 млн, на четвертом месте Франция – около 5,7 млн, на пятом месте Турция – 5,2 млн случаев заражения. Всего в мире зарегистрировано 167,3 млн случаев заражения коронавирусом и 3,5 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных