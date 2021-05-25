В России за сутки выявили 7884 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 7884 случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Вылечились от вируса 8743 пациента, скончались — 393. За весь период пандемии в России зарегистрировали 5 017 795 случаев заражения коронавирусом. 4 632 955 человек выздоровели от вируса, 119 194 – погибли.
24 мая оперштаб сообщил о 8406 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 2075 новых пациентов с коронавирусом, за весь период их число составило 1 161 601. Продолжают лечение от коронавируса 95 111 человек, уже вылечились 1 046 726 пациентов. 19 764 человека умерли от коронавируса.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 844 случая заражения, Московская область – 734 случая, Ростовская область – 190 случаев, Воронежская область – 148, Нижегородская область – 138 случаев.
В топ-5 регионов по заболеваемости вирусом вошли Санкт-Петербург – 434 677 случаев, Московская область – 266 734, Нижегородская область – 117 239, Ростовская область – 93 104, Свердловская область – 88 720 случаев заражения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,1 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 26,9 млн, на третьем месте Бразилия – 16,1 млн, на четвертом месте Франция – около 5,7 млн, на пятом месте Турция – 5,2 млн случаев заражения. Всего в мире зарегистрировано 167,3 млн случаев заражения коронавирусом и 3,5 млн смертей от него.