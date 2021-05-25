В Москве «заминировали» метро, вокзалы, аэропорты и гостиницу «Космос»
В экстренные службы Москвы поступило сообщение неизвестного о «минировании» всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы «Космос». Об этом «РИА Новости» рассказал представитель экстренных служб города.
«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва всех станций метро, вокзалов, аэропортов и гостиницы "Космос"», — сказал собеседник агентства. Оперативные службы уже проверяют все социально значимые объекты столицы, эвакуация людей пока не проводится.
В 2020 г. Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры заблокировал доступ к зарегистрированному в Нидерландах почтовому сервису Smartmail.com, с использованием которого на электронную почту российских судов были отправлены ложные сообщения о минировании порядка 16 000 объектов.