В «Ленэкспо» ответили на сообщения об отсутствии коек для пациентов с COVID-19

«В "Ленэкспо" заняты 89 коек, из них три реанимационных. Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно… Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки», — отметили в комитете.