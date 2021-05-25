В «Ленэкспо» ответили на сообщения об отсутствии коек для пациентов с COVID-19
Во временном госпитале «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге заняты 89 коек для лечения пациентов с коронавирусом, свободные койки есть в павильоне-трансформере, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Ранее сегодня «Фонтанка» сообщила, что во временном госпитале, который начал принимать пациентов с коронавирусом 21 мая, к 25 мая не осталось свободных мест.
«В "Ленэкспо" заняты 89 коек, из них три реанимационных. Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно… Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки», — отметили в комитете.
По данным комитета, в городе свободны 15,7% коек для лечения зараженных коронавирусом.
Временный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо» открылся 21 мая в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В одном из павильонов было открыто отделение на 90 обычных и 7 реанимационных коек. При необходимости количество коек могут увеличить до 295.