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В «Ленэкспо» ответили на сообщения об отсутствии коек для пациентов с COVID-19

Ведомости

Во временном госпитале «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге заняты 89 коек для лечения пациентов с коронавирусом, свободные койки есть в павильоне-трансформере, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ранее сегодня «Фонтанка» сообщила, что во временном госпитале, который начал принимать пациентов с коронавирусом 21 мая, к 25 мая не осталось свободных мест.

«В "Ленэкспо" заняты 89 коек, из них три реанимационных. Говорить о том, что в "Ленэкспо" закончились койки, некорректно… Пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо". У госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки», — отметили в комитете.

По данным комитета, в городе свободны 15,7% коек для лечения зараженных коронавирусом.

Временный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо» открылся 21 мая в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге. В одном из павильонов было открыто отделение на 90 обычных и 7 реанимационных коек. При необходимости количество коек могут увеличить до 295.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных