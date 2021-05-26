При столкновении японского и российского судов погибли три человека
Японское рыболовецкое судно и российское судно «Амур» столкнулись у берегов острова Хоккайдо 26 мая, в результате погибли трое японских моряков, сообщило агентство Kyodo.
Столкновение произошло около 6 утра примерно в 23 км от порта Момбецу на острове Хоккайдо. По данным местных служб, экипаж японского судна состоял из пяти человек, трое из них погибли. Японский корабль занимался в Охотском море ловлей краба, российский – перевозил морепродукты.
Генеральный консул в городе Саппоро Сергей Марин сообщил «РИА Новости», что причиной столкновения судов мог стать сильный туман.
«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега», — отметил Марин.
По его словам, капитан российского судна сразу же остановил его, команда корабля подняла японских моряков из воды, однако три человека были без сознания, возможно, из-за переохлаждения. «Об этом сразу же сообщили в службу безопасности на море Японии, но пока они прибыли, эти три члена экипажа скончались», — добавил Марин.
Он уточнил, что сейчас российский корабль идет в порт Момбецу самостоятельно, его не конвоируют. Никто из россиян не пострадал.