«Коммерсантъ» узнал детали хищения у «Роскосмоса» более 1 млрд рублей

Следствие установило, что с мая по июль 2017 г. фигуранты дела похитили более 1 млрд 72 млн руб. Для этого РКК и ОАО «ЦНИИ «Циклон»» заключили контракт в марте 2017 г., в рамках которого на счета предприятия перевели 1,32 млрд руб. за поставку электроники для НЭМ. По данным следователей, цена контракта была завышена почти втрое: среднерыночная стоимость компонентов составляла 489 млн руб.