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«Коммерсантъ» узнал детали хищения у «Роскосмоса» более 1 млрд рублей

Ведомости

Главное следственное управление СКР по Московской области закончило основную часть следственных действий по делу о хищении у «Роскосмоса» более 1 млрд руб. при поставках электроники для научно-энергетического модуля (НЭМ) для Международной космической станции (МКС) в 2017 г., сообщил «Коммерсантъ». Деньги отмывались в Гонконге и ОАЭ.

Согласно материалам дела, в декабре 2012 г. «Роскосмос» и ОАО «РКК «Энергия»» заключили госконтракт на создание НЭБ за 15 млрд. Модуль должен был снабжать российский сегмент МКС электричеством и использоваться для научных экспериментов. Его еще не доставили на МКС.

Издание сообщило, что уголовное дело было возбуждено 17 октября 2019 г. Его фигурантами стали гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению РКК Александр Прохоров, гендиректор АО «НПП "Исток"» Александр Борисов, а также руководители ООО «Микроком» Ирина Попова, ЗАО «НПП "Магратеп"» Олег Морозов и ООО «Альянс Трейд» Андрей Остапович.

Следствие установило, что с мая по июль 2017 г. фигуранты дела похитили более 1 млрд 72 млн руб. Для этого РКК и ОАО «ЦНИИ «Циклон»» заключили контракт в марте 2017 г., в рамках которого на счета предприятия перевели 1,32 млрд руб. за поставку электроники для НЭМ. По данным следователей, цена контракта была завышена почти втрое: среднерыночная стоимость компонентов составляла 489 млн руб.

Фигуранты дела переводили деньги «Роскосмоса» на счета других компаний и в итоге с помощью зарегистрированных в Гонконге Jushi com limited и Seanet trade limited купили детали для модуля за границей. Следователи, опираясь на мнение экспертов, сделали вывод, что иностранные компании купили детали у завода-изготовителя за 278 млн руб. Более 1 млрд руб. было похищено и отмыто за рубежом.

Большинству фигурантов дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, руководителей ООО «Микроком» Ирину Попову и ООО «Альянс Трейд» Андрея Остаповича также обвиняют в отмывании денежных средств. Обвиняемые не признают вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных