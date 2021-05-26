Экс-депутат Госдумы Волчек получил 3 года колонии по делу о мошенничестве

Дело слушалось в особом порядке так как Волчек заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Бизнесмена задержали вместе с компаньоном Зурабом Плиевым в конце апреля прошлого года. По данным следствия, днем 22 апреля 2020 г. в офисе московской фирмы на Краснопресненской набережной представителю Волчека и его сообщника Зураба Плиева передали 8 млн руб. за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности.