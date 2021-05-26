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Экс-депутат Госдумы Волчек получил 3 года колонии по делу о мошенничестве

Ведомости

Пресненский суд Москвы приговорил экс-депутата Госдумы, бизнесмена Дениса Волчека к трём годам колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело слушалось в особом порядке так как Волчек заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Бизнесмена задержали вместе с компаньоном Зурабом Плиевым в конце апреля прошлого года. По данным следствия, днем 22 апреля 2020 г. в офисе московской фирмы на Краснопресненской набережной представителю Волчека и его сообщника Зураба Плиева передали 8 млн руб. за непривлечение бизнесмена к уголовной ответственности.

Действия Волчека, Плиева и их сообщника были расценены как покушение на мошенничество, потому что никто из них не мог повлиять на расследование дела в отношении бизнесмена, пояснял источник агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных