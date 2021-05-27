В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали пять человек

В главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили ТАСС, что авария произошла около 10 часов утра. Транспорт выехал на тротуар у остановки и наехал на столб и повис на нем, в результате пострадали пять человек — водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров.