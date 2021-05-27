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В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали пять человек

Ведомости

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту ДТП на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба ведомства.

В главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили ТАСС, что авария произошла около 10 часов утра. Транспорт выехал на тротуар у остановки и наехал на столб и повис на нем, в результате пострадали пять человек — водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров.

По данным МЧС, в момент аварии в автобусе были десять пассажиров. Сейчас автобус пытаются поставить на землю. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС. Telegram-канал Baza сообщил, что, по предварительной информации, в результате ДТП пострадали около десяти человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных