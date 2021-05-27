В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали пять человек
Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту ДТП на перекрестке улицы Котина и Ленинского проспекта с участием пассажирского автобуса, сообщила пресс-служба ведомства.
В главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили ТАСС, что авария произошла около 10 часов утра. Транспорт выехал на тротуар у остановки и наехал на столб и повис на нем, в результате пострадали пять человек — водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров.
По данным МЧС, в момент аварии в автобусе были десять пассажиров. Сейчас автобус пытаются поставить на землю. На месте работают полицейские и сотрудники МЧС. Telegram-канал Baza сообщил, что, по предварительной информации, в результате ДТП пострадали около десяти человек.