В России за сутки выявили 9039 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 9039 человек, следует из статистики оперштаба на 27 мая. Скончались 402 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 035 207. Умерли за все время пандемии 120 002 человека.
Вчера, 26 мая, оперштаб сообщил о 8373 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2886 человек, скончались 58 пациентов. В Москве всего 1 167 122 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+836), Московская (+735), Ростовская (+184) и Воронежская (+149) области.
За сутки в России полностью выздоровел 9759 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 651 849. Продолжают лечение 263 356.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 168 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33 млн случаев, Индии (более 27,3 млн), Бразилии (свыше 16,2 млн), Франции (более 5,6 млн) и Турции (5,2 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.