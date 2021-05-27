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Mail.ru Group зафиксировала рост трат россиян на благотворительность в год пандемии

Ведомости

Mail.ru Group (MRG) опубликовала отчет за 2020 г. о работе социальных сервисов компании, которые занимаются сбором пожертвований на благотворительность. Среди них - сервис «Добро Mail.ru», а также социальная сеть «Вконтакте». В 2020 г. общая сумма пожертвований на сервисе «Добро Mail.ru» составила 99,8 млн руб., что на 31% больше, чем за 2019 г. 

«В 2020 г. многие НКО испытывали серьезный кризис. Он был связан с сокращением бюджетов на благотворительность у компаний, которые ранее поддерживали фонды, с отменой традиционных офлайн-мероприятий, где можно было собрать пожертвования»,— приводятся в отчете слова директора социальных проектов MRG Александры Бабкиной в отчете компании.

Рост пожертвований увидели лишь те НКО, которые использовали новые технологии или быстро начали их внедрять в начале пандемии.

Средний размер чека пожертвования составил 389,56 руб., что на 2% выше, чем в 2019 г.. В компании сообщают, что за год удалось собрать необходимые средства на 369 благотворительных проектов — на 15% больше, чем годом ранее. Больше всего жертвуют жители Московского региона, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Краснодарского края и Свердловской области. Мужчины и женщины одинаково жертвуют на благотворительность (50% на 50%). 

58% пожертвований приходится на помощь детям, еще 27% на помощь взрослым. В компании отмечают, что более чем в два раза выросли пожертвования на помощь тяжелобольным людям, и на 19% выросли сборы для пожилых людей. 6% благотворителей жертвуют на помощь животным, 1% — экологическим проектам. «Люди начали участвовать в экологических проектах благодаря открытию на Добре направления «Помощь природе». К концу 2020 г. было собрано 743 тыс. руб. для 9 некоммерческих организаций», — подчеркнули в компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных