Mail.ru Group зафиксировала рост трат россиян на благотворительность в год пандемии

58% пожертвований приходится на помощь детям, еще 27% на помощь взрослым. В компании отмечают, что более чем в два раза выросли пожертвования на помощь тяжелобольным людям, и на 19% выросли сборы для пожилых людей. 6% благотворителей жертвуют на помощь животным, 1% — экологическим проектам. «Люди начали участвовать в экологических проектах благодаря открытию на Добре направления «Помощь природе». К концу 2020 г. было собрано 743 тыс. руб. для 9 некоммерческих организаций», — подчеркнули в компании.