Mail.ru Group зафиксировала рост трат россиян на благотворительность в год пандемии
Mail.ru Group (MRG) опубликовала отчет за 2020 г. о работе социальных сервисов компании, которые занимаются сбором пожертвований на благотворительность. Среди них - сервис «Добро Mail.ru», а также социальная сеть «Вконтакте». В 2020 г. общая сумма пожертвований на сервисе «Добро Mail.ru» составила 99,8 млн руб., что на 31% больше, чем за 2019 г.
«В 2020 г. многие НКО испытывали серьезный кризис. Он был связан с сокращением бюджетов на благотворительность у компаний, которые ранее поддерживали фонды, с отменой традиционных офлайн-мероприятий, где можно было собрать пожертвования»,— приводятся в отчете слова директора социальных проектов MRG Александры Бабкиной в отчете компании.
Рост пожертвований увидели лишь те НКО, которые использовали новые технологии или быстро начали их внедрять в начале пандемии.
Средний размер чека пожертвования составил 389,56 руб., что на 2% выше, чем в 2019 г.. В компании сообщают, что за год удалось собрать необходимые средства на 369 благотворительных проектов — на 15% больше, чем годом ранее. Больше всего жертвуют жители Московского региона, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Краснодарского края и Свердловской области. Мужчины и женщины одинаково жертвуют на благотворительность (50% на 50%).
58% пожертвований приходится на помощь детям, еще 27% на помощь взрослым. В компании отмечают, что более чем в два раза выросли пожертвования на помощь тяжелобольным людям, и на 19% выросли сборы для пожилых людей. 6% благотворителей жертвуют на помощь животным, 1% — экологическим проектам. «Люди начали участвовать в экологических проектах благодаря открытию на Добре направления «Помощь природе». К концу 2020 г. было собрано 743 тыс. руб. для 9 некоммерческих организаций», — подчеркнули в компании.