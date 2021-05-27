Зидан покинул пост главного тренера «Реала»
Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера мадридского «Реала», сообщает пресс-служба футбольного клуба.
«Зинедин Зидан решил завершить нынешний этап в качестве тренера нашего клуба. Настало время уважать его решение и выразить нашу благодарность за его профессионализм, преданность делу и страсть во все эти годы, а также за то, что его фигура представляет для «Реала»», — говорится в сообщении.
Впервые Зидан стал главным тренером клуба в 2016 г. В мае 2018 г. он объявил об уходе и отметил, что клубу нужны перемены, чтобы продолжать выигрывать.
В первом периоде работы главным тренером Зидан с «Реалом» три раза подряд одержал победу в Лиге чемпионов, выиграл два Суперкубка УЕФА, два чемпионата мира среди клубов, чемпионат Испании и Суперкубок Испании.
Вернувшись в команду в 2019 г. Зидан выиграл с клубом чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Помимо этого, в сезоне 2020-2021 гг. клуб достиг полуфинальной стадии Лиги чемпионов, а также занял второе место в национальном чемпионате.