Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

«Зинедин Зидан решил завершить нынешний этап в качестве тренера нашего клуба. Настало время уважать его решение и выразить нашу благодарность за его профессионализм, преданность делу и страсть во все эти годы, а также за то, что его фигура представляет для «Реала»», — говорится в сообщении.