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Зидан покинул пост главного тренера «Реала»

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Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера мадридского «Реала», сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Зинедин Зидан решил завершить нынешний этап в качестве тренера нашего клуба. Настало время уважать его решение и выразить нашу благодарность за его профессионализм, преданность делу и страсть во все эти годы, а также за то, что его фигура представляет для «Реала»», — говорится в сообщении.

Впервые Зидан стал главным тренером клуба в 2016 г. В мае 2018 г. он объявил об уходе и отметил, что клубу нужны перемены, чтобы продолжать выигрывать.

В первом периоде работы главным тренером Зидан с «Реалом» три раза подряд одержал победу в Лиге чемпионов, выиграл два Суперкубка УЕФА, два чемпионата мира среди клубов, чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

Вернувшись в команду в 2019 г. Зидан выиграл с клубом чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Помимо этого, в сезоне 2020-2021 гг. клуб достиг полуфинальной стадии Лиги чемпионов, а также занял второе место в национальном чемпионате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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