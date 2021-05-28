В Москве увеличили возраст для получения выплаты при рождении ребенка
Власти Москвы увеличили возраст получателей дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка с 30 до 35 лет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.
«Подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которых оба супруга — москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет», — говорится в сообщении.
Выплату также сможет получить единственный родитель в возрасте 30-36 лет. Подушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума. В пресс-службе добавили, что при рождении первого ребенка семья получит 90 145 руб. – пять прожиточных минимумов, при рождении второго – 126 203 руб., или семь ПМ, при рождении третьего и последующих детей – 180 290 руб., или десять ПМ. Выплату смогут получить московские семьи, в которых родился ребенок начиная с 1 января 2021 г., сообщили в пресс-службе.
С 3 июня оформить новые пособия можно будет в электронном виде, без личного обращения в госорганы. Уведомление о назначении пособия будет направлено в личный кабинет на сайте mos.ru, деньги зачислят на банковскую карту.