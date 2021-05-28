Роспотребнадзор посоветовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться
Пациентам, которые перенесли коронавирус, рекомендуется через несколько месяцев сделать прививку от него, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что после COVID-19 у пациентов формируется естественный иммунитет к вирусу, но пока нет достоверной информации о том, как долго он сохраняется и насколько защищает.
Также в Роспотребнадзоре рассказали, что описаны случаи заражения коронавирусом после прививки от него. «Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений», — отметили в ведомстве.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».