Роспотребнадзор посоветовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что описаны случаи заражения коронавирусом после прививки от него. «Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений», — отметили в ведомстве.