Путин на ПМЭФ встретится с журналистами и бизнесменами
«Ожидается и большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств. Также предстоит общение президента с ведущими мировыми бизнесменами и инвесторами», — говорится в сообщении.
Кроме того в ПМЭФ примут участие и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.
Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует принять участие в пленарном заседании форума в очном формате.