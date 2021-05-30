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Путин на ПМЭФ встретится с журналистами и бизнесменами

Ведомости

Президент России Владимир Путин планирует в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретиться с представителями международных информагентств и ведущими мировыми бизнесменами, сообщил телеканал «Россия 1».

«Ожидается и большой разговор Путина с ведущими журналистами мировых информационных агентств. Также предстоит общение президента с ведущими мировыми бизнесменами и инвесторами», — говорится в сообщении.

Кроме того в ПМЭФ примут участие и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня. Он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует принять участие в пленарном заседании форума в очном формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных