Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Около 35% россиян считают, что на достойное содержание одного ребенка необходимо от 15 до 30 тыс. руб. в месяц, 33% назвали необходимой сумму в 30-50 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тыс.