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Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Ведомости

Около 35% россиян считают, что на достойное содержание одного ребенка необходимо от 15 до 30 тыс. руб. в месяц, 33% назвали необходимой сумму в 30-50 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тыс.

Около 20% опрошенных заявили, что на достойное содержание ребенка нужно от 50 до 100 тыс. руб. 8% считают, что на содержание ребенка нужно более 100 тыс. руб. в месяц. 6% опрошенных оценили необходимую сумму в 15 тыс. руб.

По данным опроса портала Superjob, россиянам для счастья нужно в среднем 173 тыс. руб. в месяц. Самый высокий уровень дохода для счастья нужен жителям Москвы, самый низкий — жителям Кирова, Оренбурга и Липецка.

Ранее по теме: Россияне назвали необходимый для счастья уровень дохода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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