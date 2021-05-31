Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
Около 35% россиян считают, что на достойное содержание одного ребенка необходимо от 15 до 30 тыс. руб. в месяц, 33% назвали необходимой сумму в 30-50 тыс. руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тыс.
Около 20% опрошенных заявили, что на достойное содержание ребенка нужно от 50 до 100 тыс. руб. 8% считают, что на содержание ребенка нужно более 100 тыс. руб. в месяц. 6% опрошенных оценили необходимую сумму в 15 тыс. руб.
По данным опроса портала Superjob, россиянам для счастья нужно в среднем 173 тыс. руб. в месяц. Самый высокий уровень дохода для счастья нужен жителям Москвы, самый низкий — жителям Кирова, Оренбурга и Липецка.