Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине

Лайнер со 160 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург 31 мая сразу после 21:00 мск. К нему прибыли сотрудники полиции и кинологи, которые обыскали багаж пассажиров. Причиной экстренной посадки стало сообщение об аварийной ситуации в воздухе, отмечает газета Bild со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Ян-Питер Хаак. По данным газеты, экстренная посадка произошла после сообщения об угрозе взрыва, но в полиции не стали комментировать подробности инцидента.