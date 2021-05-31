Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине
Направлявшийся из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую полицию.
Лайнер со 160 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург 31 мая сразу после 21:00 мск. К нему прибыли сотрудники полиции и кинологи, которые обыскали багаж пассажиров. Причиной экстренной посадки стало сообщение об аварийной ситуации в воздухе, отмечает газета Bild со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Ян-Питер Хаак. По данным газеты, экстренная посадка произошла после сообщения об угрозе взрыва, но в полиции не стали комментировать подробности инцидента.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки были сняты с рейса и задержаны бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.