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Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине

Ведомости

Направлявшийся из Дублина в Краков самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую полицию.

Лайнер со 160 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Берлин-Бранденбург 31 мая сразу после 21:00 мск. К нему прибыли сотрудники полиции и кинологи, которые обыскали багаж пассажиров. Причиной экстренной посадки стало сообщение об аварийной ситуации в воздухе, отмечает газета Bild со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Ян-Питер Хаак. По данным газеты, экстренная посадка произошла после сообщения об угрозе взрыва, но в полиции не стали комментировать подробности инцидента.

23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки были сняты с рейса и задержаны бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. В ответ европейские страны запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться своими аэропортами и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных