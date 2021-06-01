Сбербанк сообщил о снижении средних ставок на аренду жилья в России

«По данным сервиса "ДомКлик", средние ставки на аренду жилья в России снизились почти на 15%. Весной этого года арендовать квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей по России. Годом ранее арендная ставка была выше — 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Причиной снижения арендных ставок в Сбербанке назвали рост предложения на рынке, а также выгодные ипотечные ставки: многие, кто снимал жильё ранее, предпочли купить собственное.