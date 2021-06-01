Сбербанк сообщил о снижении средних ставок на аренду жилья в России
Средняя ставка на аренду жилья в России снизилась почти на 15%, сообщает Сбербанк на основе данных сервиса «ДомКлик».
«По данным сервиса "ДомКлик", средние ставки на аренду жилья в России снизились почти на 15%. Весной этого года арендовать квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей по России. Годом ранее арендная ставка была выше — 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Причиной снижения арендных ставок в Сбербанке назвали рост предложения на рынке, а также выгодные ипотечные ставки: многие, кто снимал жильё ранее, предпочли купить собственное.
«Деловая активность населения восстанавливается, и на рынке аренды жилья складывается интересная ситуация. <...> Как мы видим, предложение превышает спрос, и на фоне этого многим арендодателям пришлось опустить ставки по аренде, что мы сейчас и наблюдаем», — сказал вице-президент «Сбербанка» и директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.
Аналитики отметили, что в апреле спрос на аренду жилья вырос, — запросы «Снять квартиру» выросли почти в 1,9 раза (4,8 млн пользователей), «Снять жильё» — в 4,4 раза (894 тыс.), а количество посетителей ресурса, которые хотели арендовать комнату, увеличилось более чем в 1,6 раза — 732 тыс. человек.