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Сбербанк сообщил о снижении средних ставок на аренду жилья в России

Ведомости

Средняя ставка на аренду жилья в России снизилась почти на 15%, сообщает Сбербанк на основе данных сервиса «ДомКлик».

«По данным сервиса "ДомКлик", средние ставки на аренду жилья в России снизились почти на 15%. Весной этого года арендовать квартиру в среднем можно за 23 тысячи рублей по России. Годом ранее арендная ставка была выше — 27 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Причиной снижения арендных ставок в Сбербанке назвали рост предложения на рынке, а также выгодные ипотечные ставки: многие, кто снимал жильё ранее, предпочли купить собственное.

«Деловая активность населения восстанавливается, и на рынке аренды жилья складывается интересная ситуация. <...> Как мы видим, предложение превышает спрос, и на фоне этого многим арендодателям пришлось опустить ставки по аренде, что мы сейчас и наблюдаем», — сказал вице-президент «Сбербанка» и директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Аналитики отметили, что в апреле спрос на аренду жилья вырос, — запросы «Снять квартиру» выросли почти в 1,9 раза (4,8 млн пользователей), «Снять жильё» — в 4,4 раза (894 тыс.), а количество посетителей ресурса, которые хотели арендовать комнату, увеличилось более чем в 1,6 раза — 732 тыс. человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных