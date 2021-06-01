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В России за сутки выявили 9500 новых случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России коронавирус выявили у 9500 человек, следует из статистики оперштаба на 1 июня. Умерли 372 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 081 417. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 121 873 человека.

Вчера, 31 мая, оперштаб сообщил о 8475 новых случаях COVID-19. Умерли 339 человек. За сутки в России полностью выздоровели 8994 человека. Общее число выздоровевших возросло до 4 693 579. Продолжают лечение 265 965 пациентов с COVID-19.

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3669 граждан, выздоровели 2393 человека, умерли 62 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 183 639 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+817), Подмосковье (+743), Ростовская (+168) и Нижегородская (+144) области.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 170,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,2 млн случаев, Индии (28,2 млн), Бразилии (16,5 млн), Франции (5,7 млн) и Турции (5,2 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных