В России за сутки выявили 9500 новых случаев коронавируса

В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3669 граждан, выздоровели 2393 человека, умерли 62 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 183 639 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+817), Подмосковье (+743), Ростовская (+168) и Нижегородская (+144) области.