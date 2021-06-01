В России за сутки выявили 9500 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России коронавирус выявили у 9500 человек, следует из статистики оперштаба на 1 июня. Умерли 372 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 081 417. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 121 873 человека.
Вчера, 31 мая, оперштаб сообщил о 8475 новых случаях COVID-19. Умерли 339 человек. За сутки в России полностью выздоровели 8994 человека. Общее число выздоровевших возросло до 4 693 579. Продолжают лечение 265 965 пациентов с COVID-19.
В Москве в течение 24 часов коронавирус обнаружили у 3669 граждан, выздоровели 2393 человека, умерли 62 пациента. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 183 639 жителей. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+817), Подмосковье (+743), Ростовская (+168) и Нижегородская (+144) области.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено 170,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,5 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 33,2 млн случаев, Индии (28,2 млн), Бразилии (16,5 млн), Франции (5,7 млн) и Турции (5,2 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.