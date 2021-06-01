Умер расследовавший гибель подлодки «Курск» вице-адмирал Юрий Сухачев
В Санкт-Петербурге умер вице-адмирал Юрий Сухачев, входивший в правительственную комиссию по расследованию причин гибели подлодки «Курск», сообщается на сайте Санкт-Петербургского клуба подводников и ветеранов ВМФ.
«Клуб моряков-подводников с глубоким прискорбием сообщает, что 30 мая 2021 г. на 76 году ушёл из жизни член Совета Клуба, вице-адмирал Юрий Александрович Сухачев», — говорится в сообщении.
Прощание с Сухачевым состоится в среду 2 июня. Отпевание будет проходить в Никольском Морском соборе. Похороны пройдут в тот же день на Серафимовском кладбище на участке ветеранов ВМФ.
Сухачев входил в состав правительственной комиссии, которая расследовала причины гибели подводной лодки «Курск» в 2000 г. Он руководил работой водолазов и участвовал в разработке проекта и в подъеме «Курска».
Вице-адмирал участвовал в 29 испытательных и практических пусках первых ракет ВМФ Р-27У. В должностях от командира группы управления БЧ-2 до руководителя стрельбы участвовал более чем в 100 пусках баллистических и крылатых ракет, а также в ликвидации аварийных ситуаций с ракетными комплексами. Кроме того, он руководил Госкомиссией по испытаниям новых боевых блоков для БРПЛ. Сухачев награжден орденом «Знак Почета» (1974) за освоение новой техники и орденом «За военные заслуги» (1997).