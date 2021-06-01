Умер расследовавший гибель подлодки «Курск» вице-адмирал Юрий Сухачев

Вице-адмирал участвовал в 29 испытательных и практических пусках первых ракет ВМФ Р-27У. В должностях от командира группы управления БЧ-2 до руководителя стрельбы участвовал более чем в 100 пусках баллистических и крылатых ракет, а также в ликвидации аварийных ситуаций с ракетными комплексами. Кроме того, он руководил Госкомиссией по испытаниям новых боевых блоков для БРПЛ. Сухачев награжден орденом «Знак Почета» (1974) за освоение новой техники и орденом «За военные заслуги» (1997).