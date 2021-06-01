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Умер расследовавший гибель подлодки «Курск» вице-адмирал Юрий Сухачев

Ведомости

В Санкт-Петербурге умер вице-адмирал Юрий Сухачев, входивший в правительственную комиссию по расследованию причин гибели подлодки «Курск», сообщается на сайте Санкт-Петербургского клуба подводников и ветеранов ВМФ.

«Клуб моряков-подводников с глубоким прискорбием сообщает, что 30 мая 2021 г. на 76 году ушёл из жизни член Совета Клуба, вице-адмирал Юрий Александрович Сухачев», — говорится в сообщении.

Прощание с Сухачевым состоится в среду 2 июня. Отпевание будет проходить в Никольском Морском соборе. Похороны пройдут в тот же день на Серафимовском кладбище на участке ветеранов ВМФ.

Сухачев входил в состав правительственной комиссии, которая расследовала причины гибели подводной лодки «Курск» в 2000 г. Он руководил работой водолазов и участвовал в разработке проекта и в подъеме «Курска».

Вице-адмирал участвовал в 29 испытательных и практических пусках первых ракет ВМФ Р-27У. В должностях от командира группы управления БЧ-2 до руководителя стрельбы участвовал более чем в 100 пусках баллистических и крылатых ракет, а также в ликвидации аварийных ситуаций с ракетными комплексами. Кроме того, он руководил Госкомиссией по испытаниям новых боевых блоков для БРПЛ. Сухачев награжден орденом «Знак Почета» (1974) за освоение новой техники и орденом «За военные заслуги» (1997).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных