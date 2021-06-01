В Крыму заработал сервис для отзывов об отдыхе

«Ресурс начал работу 1 июня 2021 г. на портале совета министров республики Крым, включая в себя несколько опций», — говорится в сообщении. С помощью сервиса туристы могут прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, оперативно получить интересующую информацию, оставить отзыв об отдыхе. Ресурс разработан по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.