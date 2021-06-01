В Крыму заработал сервис для отзывов об отдыхе
Онлайн-сервис для отзывов об отдыхе в Крыму начал свою работу 1 июня, сообщила пресс-служба Минкурортов республики.
«Ресурс начал работу 1 июня 2021 г. на портале совета министров республики Крым, включая в себя несколько опций», — говорится в сообщении. С помощью сервиса туристы могут прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, оперативно получить интересующую информацию, оставить отзыв об отдыхе. Ресурс разработан по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.
Ранее Ростуризм запустил на сайте контрольтуризм.рф форму для жалоб на завышение цен отелями. Совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором ведомство будет оперативно пресекать подобные факты, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону, тем не менее в условиях повышенного спроса периодически фиксируются факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка.