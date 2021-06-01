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В Крыму заработал сервис для отзывов об отдыхе

Ведомости

Онлайн-сервис для отзывов об отдыхе в Крыму начал свою работу 1 июня, сообщила пресс-служба Минкурортов республики.

«Ресурс начал работу 1 июня 2021 г. на портале совета министров республики Крым, включая в себя несколько опций», — говорится в сообщении. С помощью сервиса туристы могут прочитать ответы на часто задаваемые вопросы, оперативно получить интересующую информацию, оставить отзыв об отдыхе. Ресурс разработан по поручению главы Крыма Сергея Аксенова.

Ранее Ростуризм запустил на сайте контрольтуризм.рф форму для жалоб на завышение цен отелями. Совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором ведомство будет оперативно пресекать подобные факты, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону, тем не менее в условиях повышенного спроса периодически фиксируются факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных