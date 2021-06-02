В России зарегистрирован новый препарат для лечения коронавирусной пневмонии
Препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики коронавирусной пневмонии был зарегистрирован Минздравом 25 мая, сообщил разработчик лекарства – Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).
В сообщении говорится, что «Лейтрагин» является первым препаратом, который направлен на профилактику цитокинового шторма и борьбу с ним. «Цитокиновый шторм предшествует возникновению острого респираторного дистресс синдрома, полиорганной недостаточности, а также нарушениям свертывающих свойств крови, которые являются основными причинами смертности при COVID-19», — отметили в ФМБА.
Борьба с цитокиновым штормом, по данным агентства, особенно важна для лечения пациентов с коронавирусом. По данным разработчиков, препарат не вызывает побочных эффектов. Он прошел исследование на 320 пациентах со среднетяжелым течением коронавируса. В группе пациентов, которые получали «Лейтрагин», не было зарегистрировано случаев смерти или ухудшения состояния. Также лекарств сократило время выздоровления пациентов с 14 до 8 суток, отметили разработчики.