В России зарегистрирован новый препарат для лечения коронавирусной пневмонии

Борьба с цитокиновым штормом, по данным агентства, особенно важна для лечения пациентов с коронавирусом. По данным разработчиков, препарат не вызывает побочных эффектов. Он прошел исследование на 320 пациентах со среднетяжелым течением коронавируса. В группе пациентов, которые получали «Лейтрагин», не было зарегистрировано случаев смерти или ухудшения состояния. Также лекарств сократило время выздоровления пациентов с 14 до 8 суток, отметили разработчики.