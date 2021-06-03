В ФМБА заявили об эффективности своей вакцины при любых мутациях коронавируса
Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, клинические испытания которой начнутся в июле, надежна защищает организм от любой мутации коронавируса, заявила первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева в интервью «Известиям».
«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19», — сказала она.
Яковлева пояснила, что доступные сегодня препараты направлены на выработку гуморального иммунитета для определенных белков, который сохраняется на протяжении полугода, в то время как при мутациях коронавируса могут вырабатываться другие белки, против которых вакцины могут оказаться неэффективными. Препарат ФМБА России вырабатывает также и клеточный иммунитет, что позволит защитить организм в долгосрочной перспективе, добавила она.
Предварительные данные об эффективности вакцины появятся после клинических испытаний, которые начнутся в июле.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что клеточный иммунитет должен будет сохраняться годами, а не в течение нескольких месяцев. В экспериментальных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13–17 лет.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».