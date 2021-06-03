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В ФМБА заявили об эффективности своей вакцины при любых мутациях коронавируса

Ведомости

Вакцина Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, клинические испытания которой начнутся в июле, надежна защищает организм от любой мутации коронавируса, заявила первый замруководителя агентства Татьяна Яковлева в интервью «Известиям».

«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19», — сказала она.

Яковлева пояснила, что доступные сегодня препараты направлены на выработку гуморального иммунитета для определенных белков, который сохраняется на протяжении полугода, в то время как при мутациях коронавируса могут вырабатываться другие белки, против которых вакцины могут оказаться неэффективными. Препарат ФМБА России вырабатывает также и клеточный иммунитет, что позволит защитить организм в долгосрочной перспективе, добавила она. 

Предварительные данные об эффективности вакцины появятся после клинических испытаний, которые начнутся в июле.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что клеточный иммунитет должен будет сохраняться годами, а не в течение нескольких месяцев. В экспериментальных работах доказано сохранение клеточного иммунитета до 13–17 лет.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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