В ФМБА заявили об эффективности своей вакцины при любых мутациях коронавируса

Яковлева пояснила, что доступные сегодня препараты направлены на выработку гуморального иммунитета для определенных белков, который сохраняется на протяжении полугода, в то время как при мутациях коронавируса могут вырабатываться другие белки, против которых вакцины могут оказаться неэффективными. Препарат ФМБА России вырабатывает также и клеточный иммунитет, что позволит защитить организм в долгосрочной перспективе, добавила она.